Pandemie führt Systemrelevanz vor Augen

Waldbrunn.Frauen und junge Frauen: ja. Einige Männer. Aber Mädchen waren eher nicht zugegen, und der Freitag neigte sich schon eher dem Abend zu, als in der Sporthalle der Winterhauchschule in Waldbrunn-Strümpfelbrunn der traditionelle „Frauen- und Mädchentag“ ausgerichtet wurde. Die Veranstaltung ist fester Bestandteil in der langen Tradition der Neckar-Odenwald-Tage. Zum 39. Mal lud der Landkreis in diesem Jahr – verteilt über vier Wochen – zu fünf Themen-Veranstaltungen ein. Eine Frauenveranstaltung gibt es seit 1990. Sowie sich die Neckar-Odenwald-Tage als Identitäts-Event des Kreises mit seinen Bürgern verstehen und an verschiedenen Thementagen zeigen, was der Neckar-Odenwald-Kreis an „Positivem, Wissenswertem oder einfach auch nur Unterhaltsamem zu bieten hat“ (so drückte es Landrat Dr. Achim Brötel einmal aus), so richten sich einzelne Tage an spezifische Gruppen, hier den weiblichen Teil der Bevölkerung, der den männlichen gleichwohl nicht ausschließt. Was wiederum einige Repräsentanten auf den Winterhauch gelockt hatte.

Nur 80 Sitzplätze

Neben Schirmherr Dr. Brötel waren das von Seiten der überregionalen Politik der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig mit Ehefrau Adelheid, Landtagsabgeordneter Uwe Wanke und seine Partnerin Cornelia Körner. Aus dem Kreistag zeigten fünf Frauen und zwei Männer ihre Solidarität. Und auch Marion Günther, persönliche Referentin des Landrats, war gekommen. Hätte es keine Corona-bedingte Beschränkung der Teilnehmerinnenzahl gegeben, mehr als die 80 möglichen Plätze wären besetzt gewesen. Hausherr und Gastgeber war Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas, der das Thema Chancengleichheit auf seine Weise interpretierte: „Liegt es am letzten ledigen Bürgermeister im Kreis, dass so viele Frauen den Weg hierher gefunden haben?“ Die Lacher hatte er auf seiner Seite.

„Laden am Laufen gehalten“

Dass es aber gerade in den zurückliegenden sieben Monaten – seit dem Beginn der Pandemie – die Frauen waren, „die den Laden am Laufen halten“, darauf richtete Angelika Bronner-Blatz den Blick und zitierte Kanzlerin Angela Merkel. Weiblich nämlich sei die überdeutliche Mehrheit der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Wirtschaftszweigen Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Krankenhaus, Kindergarten und Vorschule. Oder mit einem Wort, das die Corona-Krise hervorgebracht hat: systemrelevant. Bronner-Blatz, die Beauftragte für Chancengleichheit im Landratsamt, zitierte auch aus dem Gleichstellungsbericht der Bundesregierung von 2017, der besonders die „Sorge-Aufgaben“ in den Blick nehme und feststelle, dass diese Aufgaben einen Arbeitsmarktanteil von 18 Prozent hätten und etwa 80 Prozent der hier Tätigen Frauen seien.

Überwiegend Frauen sind es übrigens auch, die dem Frauen- und Mädchentag traditionell sein Gesicht geben – sei es in den kooperierenen Institutionen, seien es die Damen von Mona Lisa und dem Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus, die mit regionalen und fair gehandelten Produkten fürs leibliche Wohl sorgten.

Eine Aufwertung der Sorge-Berufe werde empfohlen, so Angelika Bronner-Blatz weiter, „denn die Kosten dieser Aufwertung sind wesentlich niedriger, als wenn die Gesellschaft auf dem Pfad der Biligdienstleistungsökonomie bliebe.“ Eindringlich wiederholte sie den ganzen Satz. Die Pandemie habe vor Augen geführt, wer systemrelevant sei. „Am Ende der Krise aber wird sich zeigen, ob der aktuell geschärfte Blick in Zukunft standhalten wird.“

Slogan aktueller denn je

Geschärft war an diesem Abend auch Rosi Scherers Blick auf Irrungen und Wirrungen des alltäglichen Lebens und scharf die Zunge, mit der sie diese beschrieb. Seit 20 Jahren steht die Mosbacherin auf der Kabarettbühne, mittlerweile solo, was sich auch im Motto ihres Programms niederschlägt: „Allein ist man weniger zu zweit“. Das sei in der Tat ein Thema, befand Achim Brötel, „gerade in Corona-Zeiten“. Dabei ist Scherer unter dieser Schlagzeile bereits seit 2018 unterwegs. In Zeiten von zu reduzierenden sozialen Kontakten hat der Slogan nun eine ganz eigene und gar nicht lustige Bedeutung bekommen. So floss Corona und was das Virus der Menschheit beschert hat, in die aktuelle Programmvariante natürlich ein.

Vom Landrat, den sie ob einer zusammengeschrumpften Außenterminliste bedauerte, über das bildungsbeflissene Fräulein Sauerstein, die schon vor Corona die einzige Teilnehmerin ihres Lesezirkels gewesen sei, bis zum systemrelevanten ländlichen Raum. „Wenn die Städter vor Corona alle aufs Land fliehen, dann brauchen wir da unsere Neckar-Odenwald-Kliniken!“ Szenenapplaus war ihr für solche Plädoyers sicher.

Auch zur Sorgearbeit der Frauen hatte Rosi Scherer einen Rat parat: „Liebe Frauen, fangt endlich an, euch um euch selbst zu kümmern!“ Der Frauen- und Mädchentag des Neckar-Odenwald-Kreises hat dazu auch 2020 seinen Beitrag geleistet. Der letzte Thementag allerdings, gab Landrat Brötel eine aktuell an diesem Tag getroffene Entscheidung bekannt, der für den 23 Oktober geplante Historikertag, müsse wegen der weiter stark ansteigenden Infektionslage abgesagt werden. bru

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020