OWR bleibt in Rittersbach

Rittersbach.Das Insolvenzverfahren der OWR in Rittersbach hat ein positives Ende für Belegschaft und Kunden gefunden: Die Dirks Group aus Emden übernimmt ab sofort die Geschäfte sowie die gesamte Belegschaft am Standort Rittersbach. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

„Ich freue mich, dass wir mit der OWR einen erfahrenen Betrieb in der Wehrtechnik weiterführen können“ so Marcus Dirks, geschäftsführender Gesellschafter der Dirks Group. Das Familienunternehmen aus Emden ist mit knapp 4000 Mitarbeitern weltweit auf verschiedenen Feldern der Logistik und Zulieferung tätig. Zur Dirks Group gehören unter anderem EAFT Emder Anlagen- und Fahrzeugtechnik sowie MWB Fahrzeugtechnik. Diese beiden Traditionsbetriebe mit mehr als 300 Beschäftigten in Niedersachsen setzen seit 50 Jahren Fahrzeuge und Geräte für Bundeswehr und NATO instand.

„Die OWR passt daher optimal zu uns. Gemeinsam mit EAFT und MWB werden wir die Instandsetzung von militärischen Fahrzeugen verstärken. Bei der OWR sind dies in erster Linie Fahrzeuge der US-Armee, aber auch die Bundeswehr im Umfeld von Rittersbach wollen wir wieder als Kunden gewinnen“, so Felix Bäder, Geschäftsführer der neuen OWR Odenwaldwerke Rittersbach GmbH. Die Belegschaft sowie die Vermögensgegenstände der insolventen Firma werden an die neu gegründete OWR Odenwaldwerke Rittersbach, ein Unternehmen der Dirks Group, übertragen. „Wir sehen deutliches Potenzial im Bereich der wehrtechnischen Instandsetzung im Süden Deutschlands und schätzen daher einen mittelfristigen Aufwuchs von derzeit 40 auf etwa 80 Mitarbeiter im Werk Rittersbach“, so Dirks. Gefragt seien vor allem handwerkliche Fähigkeiten des Kfz-Handwerks wie zum Beispiel Schlosser und Mechatroniker für Nutzfahrzeuge. Dazu werde nun die Personalgewinnung gestartet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021