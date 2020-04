Osterbrunnen soll etwas Freude bringen

Schlierstadt.Wenn in diesem Jahr aufgrund der Verbreitung des Coronavirus nicht wirklich Osterstimmung aufkommt, sind Osterbrunnen wie in Schlierstadt doch ein schöner Blickfang und bieten in der Zeit voller Einschränkungen etwas Abwechslung. Bemalt wurden einige Eier von Kindern des Kindergarten Schlierstadt. Besonders erfreulich ist in diesem Jahr, dass die Firma AZO und der Heimatverein Schlierstadt die Aktion unterstützt haben, freut sich Tobias Münch, welcher letztes Jahr die Idee geboren und mit seiner Familie in diesem Jahr erneut umgesetzt hat. Der Osterschmuck steht auf dem Platz vor dem Alten Schulhaus und soll allen die vorbeilaufen oder vorbeifahren eine Freude machen. Bild: Tobias Münch

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020