Online-Feier zum Geburtstag

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Badische Landesbühne feiert ihr 70-jähriges Bestehen: In der Spielzeit 1949/50 wurde von Franz Mosthav in Oedheim (Landkreis Heilbronn) das Kulturwerk Württemberg-Baden ins Leben gerufen, aus dem später die Unterländer Volksbühne und schließlich die Badische Landesbühne hervorgingen.

Mit einer Fotoausstellung zur Geschichte des Theaters sollte dieses Jubiläum im Sommer 2020 in den Räumen der Sparkasse Kraichgau in Bruchsal gefeiert werden. Diese Ausstellung musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden und findet nun in anderer Form statt.

Intendant Carsten Ramm: „Wir wollen unseren 70. Geburtstag auch in Zeiten der Krise feiern und haben uns deshalb ein neues Konzept einfallen lassen. In den kommenden Wochen werden wir auf Facebook und Instagram auf die Geschichte der BLB zurückblicken. An jedem Tag werden dort Fotos oder andere Erinnerungen an die spannende Geschichte unseres Theaters zu sehen sein. Wir laden alle Interessierten herzlich zu einem Ausstellungsbesuch in unserem virtuellen Theatermuseum ein.“

Täglich um 17 Uhr

Die Ausstellung beginnt am Dienstag, 16. Juni. Täglich um 17 Uhr wird dann in den Auftritten der Badischen Landesbühne in den sozialen Medien, bei Facebook und Instagram, ein neuer Einblick in die Theatergeschichte eingestellt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.06.2020