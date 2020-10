Öko-Landbau gewinnt an Bedeutung

Die im April in Baden-Württemberg erfolgreich gestartete Kampagne für den Ökolandbau namens „Wir versorgen unser Land“ wurde am Montag im Beisein von Minister Peter Hauk (Dritter von links) auf dem Heinrich Hof in Obrigheim um das Bio-Segment erweitert. Durch den Betrieb führten Jürgen und Felix Heinrich zusammen mit Maria Perktold-Heinrich (Fünfter, Vierter und Dritte von rechts).