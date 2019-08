Noch drei Mal „Artus – Excalibur“ in Zwingenberg

Zwingenberg.Noch drei Mal steht am Wochenende das hoch gelobte Musical „Artus – Excalibur“ bei den Zwingenberger Schlossfestspielen auf dem Programm. Das Stück von Frank Wildhorn, Ivan Menchell und Robin Lerner wird inszeniert von Sascha Oliver Bauer. Als Merlin agiert und singt Musical-Star Uwe Kröger, Caroline Frank aus Wien ist die Morgana, Nikolaj Alexander Brucker übernimmt den Artus. Die Kampfszenen gestalten die Fechter des Vereins „Kampfhús“ aus Hirschhorn. Auch die Showturngruppe „Exótica“ aus Neckarelz tritt in Aktion. Die musikalische Leitung liegt beim Intendanten Rainer Roos. Die Aufführungen sind am Samstag, 3. August, um 18 und um 21.30 Uhr sowie am Sonntag, 4. August, um 20.30 Uhr unter freiem Himmel im großen Schlosshof. Für die Vorstellungen gibt es nur noch Restkarten unter Kartentelefon 06263/45154 oder unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de im Internet. Bild: Emília Horpácsi

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019