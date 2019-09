„News Trends“ bietet viele Informationen

Bad König.Wenn der Herbst naht, ist es Zeit für die News Trends Messe vom Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Oktober, bei Möbel Kempf in Bad König-Zell. Alljährlich bieten rund 80 Aussteller hier das Beste, das Neueste und Bewährteste rund um den Garten, die eigenen vier Wände, Lifestyle, Beauty, Gesundheit und mehr. Hinzu kommen kulinarische Genüsse zu familienfreundlichen Preisen. Die Messe ist am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Offiziell eröffnet wird die 36. News Trends Herbstmesse durch Bürgermeister Axel Muhn am Samstag, 5. Oktober, um 11 Uhr, mit dem Fassanstich im Beisein der Aussteller und Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Die Messe ist nicht zuletzt ein Spiegelbild der heimischen Wirtschaft und zeigt, dass die lokalen und regionalen Betriebe nicht nur mit guten Produkten aufwarten können, sondern auch über großes Fachwissen verfügen. Die Messebummler dürfen wieder ein tolles, unterhaltsames und informatives Programm erwarten. Die Initiatoren der Messe, Möbel Kempf, Seniorenresidenz und Odenwaldtherme Bad König haben sich wieder so manches einfallen lassen, den Besuchern einen unvergesslichen Start in den goldenen Herbst zu präsentieren.

Im Programm sind etwa eine exklusive Losbude, mehrere Modeschauen, Rabatt-Aktionen, Stick- und Gravuraktionen oder Auftritte von Zauberer Jan mit Assistentin Leona.

