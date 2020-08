Neue „Schnapsidee“ wurde vorgestellt

Mosbach.Ein Stück Odenwald geht auf die Reise“. In diesem Fall als Destillat – nämlich als Gin – wurde ein Stück Odenwald wie ein Geist buchstäblich in die Flasche gebannt. Aromen festgehalten in Glas. Das neue Gin-Projekt „Inge und der Honigbär“ von Eric Kletti, mit dem der Geschäftsführer seiner Genussboutique eine weitere Facette hinzufügt, basiert also auf einer „Schnapsidee“.

Zutaten aus der Region

Die Zutaten dieses Trendgetränks, darunter natürlich der hochprozentige Alkohol, stammen aus der näheren Umgebung. Mit dem Bekenntnis zur Regionalität zeigt man Trendbewusstsein und pflegt eine Zusammenarbeit, die ein köstliches Resultat erbringt. Dabei gelingt sogar das Zusammenwirken über die badische und württembergische Grenze hinweg, speziell was den sogenannten „Primasprit“ angeht.

Dieser wird nämlich von der Firma Brüggemann in Heilbronn bezogen. Auf den augenscheinlich etwas ungläubigen Blick der Fragenden bestätigte Eric Kletti, dass dies der Fachausdruck für den Basisalkohol in der Flasche ist. Er hat also mit einem Verbrennungsmotor rein gar nichts zu tun, höchstens im übertragenen Sinne ließe er sich als die Initialzündung für das Trendgetränk verstehen.

Seinen Geschmack oder das Feintuning erhält Gin jedoch durch die Zugabe von unterschiedlichen Botanicals wie Gewürzen und Fruchtnoten. Diese Botanicals stammen, soweit nach Jahreszeit verfügbar, sogar aus Klettis eigenem Garten oder von Ingo Holland und seinem „Alten Gewürzamt“ in Klingenberg am Main. Dass alles „bio“ ist, versteht sich dabei fast von selbst.

Wie kommt hier Dieter Müller, der Dreisternekoch, ins Spiel? Hergestellt hat den Kontakt die Tochter des Meisterkochs. Müller war von Klettis Ginkreationen derart überzeugt, dass er sich bereiterklärte, dafür als Markenbotschafter zur Verfügung zu stehen. Also Unterstützung von überaus berufener Seite.

Der 1948 geborene Müller war nämlich erst der dritte Deutsche, als Küchenchef des Schlosshotels Lehrbach in Bergisch Gladbach, der von den Michelintestern mit drei Sternen ausgezeichnet wurde. Seinen ersten Auftritt in Sachen Ginvermarktung ging nun in Mosbach in Kletti‘s Genussboutique über die Bühne.

Klettis Ginsorten, die von drei bis neun durchnummeriert sind, würden ihn Müller, „rundweg begeistern“. Und noch weitere Neuigkeiten hatten die beiden zu verkünden: Kletti habe die Coronazeit genutzt, um ein Buchprojekt zu starten.

Dieses wird auch Rezepte von Müller enthalten, „nichts Kompliziertes“, sie sollen „nachkochbar“ sein, fügte der Dreisternekoch aus Odenthal bei Köln noch hinzu. Auch gemeinsame kulinarische Events sind angedacht.

Zwei Genussmenschen

Zwei Genussmenschen auf dem Podium in der Genussboutique in Mosbachs Kesslergasse, dort wird auch klar, wie wichtig den beiden gute und immer mehr auch regionale Zutaten sind. Klettis Ziel ist es, Mosbach mit seinem Lebensthema zu „verbinden“. Deshalb sieht der Gastronom, der 20 Jahre Erfahrung in diesem Metier hat, darunter als Chefpatissier in einem zweifach besternten Restaurant auf Mallorca, das Ginprojekt als „eine tolle Gelegenheit“ Mosbach zu präsentieren und seine Wahlheimat in die Welt hinauszutragen.

Der Markenname „Inge und der Honigbär“, unter dem der Gin firmiert, vereinigt nach Klettis Aussage die Lieblingsplätze des Ehepaars in der Welt, wie etwa Gin No. 3, der Amalfi-Zitrone und Verbene zusammen bringt oder No. 5, der Mandarine und geflämmten Rosmarin verschmilzt. Aber auch der Neckar spielt eine nicht geringe Rolle, denn das was am Neckargestade wächst und in der Region hervorgebracht wird und Klettis Qualitätsansprüchen gerecht wird, möchte dieser als kulinarische Schätze mit seinem gastronomischen Sachverstand entwickeln und heben.

„So weit wie möglich“

Und noch etwas, die vier Etiketten auf den Ginflaschen, die an ein weit gereistes Paket erinnern, werden von Mitarbeitern der Neckar-Odenwald-Werkstätten, einer Einrichtung unter dem Dach der Johannes-Diakonie Mosbach, von Hand geklebt. Auf die Frage, „wo sein Gin hinfliegen und als nächstes landen soll“, kam die kurze wie präzise Antwort „so weit wie möglich“. Nach Sylt, Berlin, in die Schweiz und in die USA haben es seine Flaschen schon geschafft. hil

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020