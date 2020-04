Liebe Leserinnen und Leser,

eine Zeit ohne Normalität liegt hinter und auch vor uns. Möchten wir, dass alles wieder wird, wie es war oder sind wir bereit für notwendige Korrekturen und Einstellungsänderungen? Am Sonntag ist Weißer Sonntag. In vielen Kirchen würden schön angezogene Kinder zur Erstkommunion gehen. Das ist ein wichtiges Fest. Auf dem Höhepunkt der Kindheit feiern wir unsere Kinder. Sogar Oma und Opa, Tante und Onkel … kommen von weither angereist. Nun ist das Fest verschoben.

Auch für die Kirche ist die Erstkommunion sehr wichtig. Taufe, Erstkommunion und Firmung sind die Feste der Eingliederung. Früher, in Zeiten der Volkskirche, als noch (fast) jede Gemeinde ihren Pfarrer hatte, war die Erstkommunion die Aufnahme der Kinder in die Mahlgemeinschaft der Heimatgemeinde. Das Kind kannte den Pfarrer und der Pfarrer kannte das Kind, vom Kirchgang, von der Schule oder aus der Nachbarschaft.

Aber die Zeiten ändern sich: Ein Pfarrer hat heute viele Gemeinden. Und Religionsunterricht gibt er auch nicht mehr. Kirche wird mit oder ohne Corona in wenigen Jahren anders aussehen als heute. Ein Kind, das heute zur Erstkommunion geht, wird dann erwachsen sein und vielleicht irgendwo anders leben. Das muss nicht bedeuten, dass es den Glauben verloren hat, vielleicht wird dieser dann nur anders gelebt.

Der Begriff der Gemeinschaft wird dann vielleicht weiter gedacht werden, nicht mehr im Sinne von „Pfarrfamilie“, eher im Sinne von Beziehung und Kommunikation. Es wird neue Formen geben, wie und wo Menschen sich „in Christus“ fühlen, in Kontakt kommen, in Beziehung geraten. Nach wie vor aber wird es um dieselben Ziele gehen, die Ehre Gottes und die gelebte Einheit mit der ganzen Menschheit: Damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vielleicht flüstert der Heilige Geist einem Erstkommunionkind in 15 oder 20 oder 30 Jahren ins Ohr: „Das ist Dein Ding, engagiere dich dort, mach da mit, für länger oder auch nur kurz, in den Kirchenräumen oder auch außerhalb. Du wirst Gutes bewirken und Gemeinschaft finden!“ Das kann jeder und jedem passieren. (Bild: Liane Merkle)

Manfred Glittenberg, Diakon Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach

