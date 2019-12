Neue Anlaufstelle kommt

Möckmühl.Wer in Möckmühl zum Haus- oder Kinderarzt muss, hat ab Januar eine neue Anlaufstelle. Am 2. Januar eröffnet im ehemaligen Krankenhaus in Möckmühl das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der SLK-Kliniken Praxis GmbH für die haus- und kinderärztlichen Versorgung vor Ort.

Marion Keilmann, Fachärztin für Innere Medizin, wird als hausärztlich tätige Internistin das MVZ leiten. Dr. Bogdan Mehedintu führt unter dem Dach des MVZ die Möckmühler Kinderarztpraxis von Dr. Ute Würges-Menzel fort.

Alle Praxisräume befinden sich ab Januar im Altbau des Krankenhauses, Hahnenäcker 1. Die Allgemeinmedizin erreicht man unter Telefon 06298/36400, die Öffnungszeiten sind Montag von 8 bis 13 Uhr, 14 bis 18 Uhr, Dienstag von 8 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr.

Die Kinder- und Jugendheilkunde (Telefon 06298/36 300) ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Langfristig soll sich das hausärztliche Angebot vergrößern und neben Marion Keilmann mindestens ein weiterer Allgemeinmediziner im MVZ praktizieren.

Alle vorläufig im alten Krankenhaus untergebrachten Versorgungsangebote werden im Herbst 2020 in moderne Räumlichkeiten des neuen Gesundheitszentrums umziehen. Neben dem MVZ sind dies die allgemeine Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, die chirurgisch-orthopädische Praxis „Die Gelenkchirurgen“ und das Therapiezentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes mit Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie.

Die Frauenarztpraxis Bayer & Mandel und das Sanitätshaus Schmieg werden mit Zweigstellen ebenfalls ins neue Gesundheitszentrum einziehen.

