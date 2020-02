Neckarsteig erneut ausgezeichnet

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Qualitätswanderweg Neckarsteig punktete erneut bei einem Leservoting und sicherte sich einen Podestplatz. Diesmal stand er zur Wahl beim Voting zum „Beliebtesten Wanderweg 2019“ der renommierten Wanderzeitschrift „trekking magazin“.

Aus vier verschiedenen Kategorien mit insgesamt 74 Nominierten wählten die Leser jeweils die schönste Tour. Der Neckarsteig trat in der Kategorie „Die schönsten Fernwanderwege“ an und errang dabei den zweiten Platz. „Diese erneute Auszeichnung freut uns sehr und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, betonen die Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Odenwald (TGO), Tina Last, und Christiane Bachert vom Neckarsteig-Büro.

Der Weg wurde bereits 2018 von den Lesern des Wandermagazins zu „Deutschlands schönstem Wanderweg“ gewählt.

Und die „Touristiker“ im Neckartal haben aber noch einen weiteren Grund zum Feiern: Der Neckartal-Radweg erreichte beim Leservoting des „Bike&Travel Magazins“ in der Kategorie „Die besten Flussradtouren“ einen dritten Platz.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.02.2020