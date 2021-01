Neckar-Odenwald: Grüne starten voll Zuversicht in kurzen und digitalen Landtagswahlkampf

Neckar-Odenwald-Kreis.„Die Pandemie fordert extrem, aber trotzdem muss es im Wahlkampf darum gehen, was wir Grüne in den nächsten fünf Jahren für Baden-Württemberg wollen“, sagte Grünen-Landesvorsitzende Dr. Sandra Detzer zum Auftakt der Videokonferenz. Zuvor hatte die grüne Landtagskandidatin Amelie Pfeiffer die Runde eröffnet.

Klimaschutz, sozialen Zusammenhalt und Innovation nannte die Vorsitzende als wichtigste Themen des grünen Wahlprogramms, das in einem einjährigen Prozess erarbeitet worden sei. „Zentrale Weichenstellungen“ stünden in diesen Bereichen an. Schnellstmöglich solle das Land klimaneutral werden. Erreichen will man das unter anderem durch eine Photovoltaikpflicht auf Neubauten, durch Verbesserung der E-Ladeinfrastruktur und durch klimaneutrales Bauen. Wichtig seien aber auch die Themen Mobilität und Gesundheitsversorgung.

„Kurz, digital und mit Abstand“

„Mit Zuversicht“ könne man in den Wahlkampf starten, nachdem man um 60 Prozent gewachsen sei, so Detzer: 14 800 Mitglieder zählt der Landesverband. Das freue sie besonders, nachdem der „Abgesang“ auf die Parteien noch nicht allzu lange her sei. Die neuen Mitglieder wollten sich einsetzen für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sorgen bereite ihnen der Rechtsruck im Land.

Ein weiterer „Pfeiler der Zuversicht“ ist für Sandra Detzer der Spitzenkandidat: Winfried Kretschmann sei einer der beliebtesten Ministerpräsidenten. Er habe gerade in Krisenzeiten „gezeigt, dass er‘s kann, dass man ihm zu Recht vertraut“.

Zum Landtagswahlkampf selbst: Der werde früher, digitaler und mit mehr Abstand geführt. Früher, weil mehr Menschen die Briefwahl nutzen und sich entsprechend früh entscheiden werden. „Wir sind bereits in der heißen Phase“. Das Digitale biete viele Chancen durch soziale Medien, Konferenzen und Webinare. Lange Anfahrtszeiten blieben erspart, man kann von überall teilnehmen. Trotzdem fehle die Nähe: „Das Wahlkämpferinnenherz blutet, wenn man sich an Versammlungen mit 500 Leuten und starken Emotionen erinnert“, so Sandra Detzer.

Zum Thema Gesundheitsversorgung drängte sich die Frage nach der Krankenhaussituation auf. „Wir können nicht versprechen, dass alles so bleibt, wie es war“, so die Vorsitzende dazu. Man brauche neue Ansätze, wenn die Menschen nicht mehr in kleine Krankenhäuser gehen wollten. Da schaltete sich Amelie Pfeiffer ein und verwies darauf, dass die NOK-Kliniken vor allem unter der strukturellen finanziellen Unterversorgung und am DRG-System litten – das sei ein Thema der Bundesebene. „Beim Land liegt ein Zehn-Millionen-Förderbescheid, den wir nicht abrufen können, weil unser Defizit zu hoch ist. Aber wir sind auf dem Weg, es besser zu machen“, erklärte sie.

Stichwort Mobilität: „Beim ÖPNV ist unser Ziel, einen Stundentakt zwischen 5 und 24 Uhr hinzukriegen, auch wenn das in einem Flächenlandkreis schwierig ist“, so Detzer. Dort brauche man einen guten Mix. Der Individualverkehr habe weiter seine Berechtigung. Versprechungen zum Beispiel für direkte Bahnverbindungen nach Stuttgart wolle sie nicht machen. Pfeiffer wies darauf hin, dass die Probleme in diesem Fall durch den Bau des Bahnhof Stuttgart 21 entstanden seien, der von den Grünen nicht gewollt war und nun nicht dem grünen Minister angelastet werden könne. Auch bei der Madonnenlandbahn wünscht sie sich Verbesserungen. Doch für diese Mobilitätswende brauche man mehr Geld. Dafür würde sie als Landtagsabgeordnete kämpfen.

„Weil es sich für den eigenen Geldbeutel lohnt“, sollten Hausbesitzer leicht dafür zu gewinnen sein, in Photovoltaik zu investieren, ist Detzer überzeugt. Dazu sei keine große Überredung nötig, sondern eine Förderung und gute Beratung.

„Eine Frau mit Herz, die es kann“

Kurz und knapp, da bereits ein Nachfolgetermin anstand, antwortet Sandra Detzer zum Schluss auf die Frage, warum man Amelie Pfeiffer und Grün wählen sollte: „Amelie Pfeiffer ist eine Frau mit Herz, die es kann. Grün sollte man wählen, weil wir für Innovation, Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt stehen. Und man sollte Grün wählen für Winfried Kretschmann.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.01.2021