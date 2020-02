Närrischer Fahrplan

Mudau.Der närrische Fahrplan der Karnevalsgesellschaft „Mudemer Wassersucher“ sieht wie folgt aus. Zur Abfahrt mit dem Bus zu den auswärtigen Umzügen treffen sich alle „Spitzdutte“ und „Halbherrn“ am großen Parkplatz (Rückfahrt jeweils eine Stunde nach Zugende):

Samstag, 22. Februar: Umzug Königheim, 12.01 Uhr.

Dienstag, 25. Februar: Umzug Osterburken, 12.01 Uhr.

Sonntag, 23. Februar: „Spreißelesvokaafe“, Treffpunkt ist um 11.11 Uhr vor dem Rathaus.

Montag, 24. Februar: Treffpunkt: 10.11 Uhr am Rathaus, 10.31 Uhr Rathausstürmung, öffentliches Sauerbratenessen 11.31 bis 13 Uhr in der Odenwaldhalle, 14.01 Uhr „großer Odenwälder Rosenmontagsumzug“, anschließend „Après-Zug-Party“ in der Odenwaldhalle.

Dienstag, 25. Februar: Verbrennung der „Mudemer Faschenaacht“ am Brunnen vor dem alten Rathaus (Sparkasse), 20.11 Uhr. Für die ausdauernden Narren findet um 24 Uhr eine weitere Verbrennung statt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020