Nachwuchs machte mächtig Stimmung

Heidersbach.In Höchstform präsentierte sich der Narrennachwuchs der FG „Hederschboch Dick Do“ bei seiner Kinderprunksitzung im vollbesetzten „Hällele“. Die Kinder und Jugendlichen präsentierten dabei ein ausgewogenes Programm mit Tänzen, Büttenreden und Liedbeiträgen, das dem Veranstaltungsmotto: „Von Kindern – für Kinder“ voll und ganz gerecht wurde und bei dem mächtig Stimmung aufkam.

Nach dem Einmarsch des närrischen Hofstaates mit dem Elferrat, den Garden und dem Erwachsenenprinzenpaar Tanja und Gerald übernahmen die beiden Nachwuchspräsidenten Collin Lipski und Raphael Knapp. Bei ihrem Fastnachtsdebüt führten die beiden völlig ohne Lampenfieber schlagfertig und humorvoll durch das Programm und begrüßten die gespannte Narrenschar. Mit launigen Worten wurde zum sehenswerten Marschtanz der Minifunken (Trainerinnen Janina Herkert und Denise Noe), die rasant und schnörkellos über die Bühne wirbelten, übergeleitet.

Es folgte die Verabschiedung des letztjährigen Kinderprinzenpaares Samira Lobeck und Raphael Knapp, sowie der scheidenden Präsidenten Pia Swoboda und Simon Häffner, die in den letzen Jahren souverän das Zepter schwangen. Milena Sauer, das Tanzmariechen der „Blau-Weißen“ (Trainer Andreas Münch), fegte mit viel Elan über die Bühne und sorgte mit ihrer gekonnten Darbietung für bewundernde Blicke in den Kinderaugen. Mit Spannung erwartet wurde die Präsentation des neuen Kinderprinzenpaares, und die Freude war groß als Prinzessin Julia (Weingessl) und Prinz Alessio (Ferraro) ins „Hällele“ einzogen. Sie stellten sich und ihre Eltern sogleich humorvoll vor.

Jetzt hatten die kleinsten Akteure ihren großen Auftritt. Die von Annika Rhein und Julia Häffner trainierten „Bambinis“ im Alter von drei bis sechs Jahren versetzten das Auditorium mit ihrem Tanzbeitrag „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ in Verzückung. Die „Fußball-Kids“ (Maximilian Knapp, Ben Lobeck, Liam Schleier und Felix Baum) berichteten von ihren Eltern, die bei den Fußballspielen ihrer Kinder alles besser wissen und verbessern wollen.

Sehenswert war der bunte „Schlumpftanz“ der Rosenberger „Milchsäuli“, der zum Vortrag „Rebellischen Mädchen“ von Lisa und Hanna Koller überleitete, die eine Lanze für die leidgeprüfte Jugend brachen. „Bio, Mathe und Chemie, braucht man doch im Leben nie“, war ihre Aussage und sie forderten Schminkunterricht und mehr Taschengeld.

Bis ins Detail einstudiert und temporeich vorgetragen war der Marschtanz der „Blauen Garde“. In geschliffenen Versen haderte Manuel Weingessl im Anschluss mit FG-Präsident Volker Noe und brachte sich dabei schon einmal als Nachfolger ins Gespräch.

Beim „Mitmachtanz für alle“ machten sodann die jungen Narren die Bühne unsicher und gaben ihrem Bewegungsdrang freien Lauf. Mit ihrer originellen Gesangseinlage „Ein Loch ist im Eimer“ sorgten die beiden Präsidenten Collin und Raphael danach wieder für Aufmerksamkeit.

Den Abschluss des bunten Programms bildete der Schautanz der „Dick Do Garden“ mit dem Titel „Frösche küsst man nicht“. Eine schwungvolle Inszenierung mit fantasievollen Kostümen, die beim Nachwuchs gut ankam. Mit einem Dank an die beiden Nachwuchspräsidenten und an Carina Schleier und Susanne Knapp, die sich für das Programm verantwortlich zeigten, ging es zum Finale über. Hierzu versammelten sich alle Akteure nochmals auf der Bühne. von

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020