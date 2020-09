Neckar-Odenwald-Kreis.Etablierte Betriebe im Landkreis öffnen bei der „Nacht der Ausbildung im Handwerk“ am Freitag, 25. September, von 18 Uhr bis 21 Uhr ihre Pforten. Schüler können sich live über Ausbildung und Praktikum in den teilnehmenden Unternehmen informieren. Dabei schnuppern sie in „ihr“ Handwerk und lernen dabei eine ganze Menge über das Berufsbild.

Der Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft im Neckar-Odenwald-Kreis (KH), Jochen Baumgärtner, bedauert, dass in diesem Jahr aus bekannten Gründen die langjährige Lehrstellenbörse im Neckar-Odenwald-Kreis ausfallen muss. Deshalb gehe man andere Wege.

Mit dem Kooperationspartner, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, entwickelte man das neue Format. Über die Schulen nimmt die KH Kontakt mit den Lehrern auf, die die Information an ihre Klassen, die in der Berufsvorbereitung sind, weitergeben.

Informationen zur Anmeldung

Zur besseren Planung sollte man sich für den Besuch in den teilnehmenden Fachbetrieben anmelden. Dies erfolgt entweder über den QR-Code auf den verteilten Handzetteln und Plakaten oder über die KH-Homepage (www.kh-mosbach.de/nacht-der-ausbildung.html).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020