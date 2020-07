Neckar-Odenwald-Kreis.Im Rahmen der angestrebten Zertifizierung des Neckar-Odenwald-Kreises als „Fairtrade-Landkreis“ suchen die Projektverantwortlichen derzeit Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine und Kirchengemeinden, die sich in der Fairtrade-Towns-Kampagne engagieren möchten.

„Nachhaltigkeit liegt im Trend. Kunden achten deshalb neben Geschmack und Qualität immer mehr auf die Herkunft der Produkte und die Bedingungen, unter denen sie hergestellt werden“, begründet Kreisentwicklerin Lisa-Marie Bund-schuh die große Chance eines Engagements in diesem Bereich. Ziel ist es, dass die Betriebe und Institutionen faire und regionale Produkte in ihr Angebot aufnehmen.

Um die Anforderungen zu erfüllen, sollten mindestens zwei faire oder regionale Produkte wie beispielsweise Kaffee, Tee, Zucker, Orangensaft, Wein, Gewürze, Quinoa, Reis, Blumen, Gebäck, Schokolade oder Textilien angeboten werden. Regionale Produkte können Milchprodukte, Gemüse, Obst, Fleisch, Getreideerzeugnisse und Backwaren sein.

Zum Hintergrund der Kampagne: Fairtrade-Towns fördern gezielt den fairen Handel auf kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Personen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Das Thema fairer und regionaler Handel liegt im Trend: In Deutschland wächst zunehmend das Bewusstsein für gerechte Produktionsbedingungen sowie soziale und umweltschonende Herstel-lungs- und Handelsstrukturen. Derzeit engagieren sich über 680 Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland. Die einheitliche Bezeichnung „Town“ umfasst dabei alle kommunalen Ebenen, also ausdrücklich auch die Landkreise.

