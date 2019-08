Musischer Ausklang des Schuljahrs

Walldürn.Die „5. Musische Nacht“ der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn mit Kunst, Kultur, Musik und Tanz war wieder ein Erfolg.

Ab dem frühen Abend gestalteten Musikensembles, Sportgruppen sowie einzelne Klassen der Schule am Freitag in verschiedenen Klassenzimmern, in der alten Pausenhalle, in der neuen Aula sowie im Atrium der Schule mit unterschiedlichen Programmbeiträgen diese „Musische Nacht“.

Gemeinschaftschor trat auf

Auch dieses Mal trat wieder ein Schüler-Lehrer-Gemeinschaftschor auf. Im Schulhaus wurden Kunstausstellungen zu den Themen wie „Walldürner Besonderheiten – kreative Buchstabengestaltung auf Hintergrund“, „Kirchenführer Basilika – was macht der Drache in der Kirche, „Seltsame Begegnung, Linoldruck Tiere“ oder „Warme/Kalte Landschaften“ präsentiert, die von Schülern gefertigt worden waren. Der Förderverein hatte zusammen mit dem Elternbeirat die Bewirtung übernommen.

Für den musikalischen Auftakt sorgte der Gesamtchor unter der Leitung von Christina Bundschuh, instrumental begleitet von RL Robert Schmeiser am Klavier und einer Instrumentalgruppe. Die stellvertretende Schulleiterin, Konrektorin Elke Gramlich, sagte bei der Begrüßung, man wolle nach einem für alle sehr ereignisreichen und zuweilen auch anstrengenden Schuljahr dieses mit der schon zur guten Tradition gewordenen „Musischen Nacht“ ausklingen lassen und sich voneinander verabschieden. Erfreut stellte sie fest, dass Schulleitung, Lehrerkollegium, Schüler sowie Eltern im zurückliegenden Schuljahr wieder sehr gut miteinander harmoniert hätten sowie eng miteinander verbunden gewesen seien. Diese „5. Musische Nacht“ sei wieder bewusst gedacht als lockerer und geselliger Ausklang des Schuljahres und stehe angesichts des 1225-Jahr-Stadtjubiläums unter dem Leitwort „Musik, Kunst und Kultur rund um Wall-dürn“.

Das Programm biete Musikstücke, Aufführungen, Tanzdarbietungen, Ausstellungen und vieles andere mehr und einen Einblick in das gemeinsame Schaffen und Wirken der Schüler bieten. Sie dankte allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Auf dem Programm standen anschließend Lieder wie „Top of the world“ von den Carpenters, „Schau den Menschen in deren Augen“ von Fredi Jirovec, „You raise me up“ von Rolf Lovland und Brendan Graham, sowie „Eye of the tiger“ von der Rockband Survivor.

Zu hören waren weiter die Instrumentalbeiträge „99 Luftballons“, „Faided“ und „Wonderworld“ eines Gitarrensembles aus Musikschülern der Klasse R5 und der Städtischen Musikschule unter der Leitung von Bernhard Trabold, während Schülerinnen der Klassen R8b, R7b und R6a unter der Leitung der Sportlehrerinnen Sybille Hofer, F. Löffler und Dorothea Stätzler zu vorgerückter Abendstunden mit einer Ballgymnastik, einem Jazztanz und einer Turnchoreographie und begeisterten.

In der neuen Aula begeisterte zunächst Daniel Hasenstab mit einer überzeugenden Schlagzeugvorführung, die Fünft- und Achtklässler unter der Leitung der Lehrkräfte Binnig, Bundschuh und Eck sowie der Theaterpädagogin Ann-Kathrin Schneider mit Choreographien zum Thema „Heimat“, die Schüler der Klasse R5b mit ihrem unter der Regie der Lehrerinnen Binnig, Bozdemir und Bundschuh in überzeugender Weise dargebotenen Mini-Musical „Das tapfere Schneiderlein“, und die Schüler der Klasse R6b schließlich unter der Leitung der beiden Lehrkräfte F. Teichmann und F. Kern mit der Aufführung des Mini-Musicals „Der große Turm“ - einer Abwandlung des „Turmbaus zu Babel“ in moderner Variante. Schließlich präsentierte sich unter der Leitung von Lehrkraft Braun eine Schulband mit Sänger Pascal Thiry mit Akustik-Songs, sowie die Schülerinnen Gina Mutune und Alina Mann und die Lehrkräfte Bartwicki und Tonnier ebenfalls mit verschiedenen Akustik-Songs.

Zum Abschluss waren dann noch einmal unter der Leitung von Robert Schmeiser und Christina Bundschuh begeisternde Gesangs- und Instrumentalbeiträge zu hören, überzeugend dargeboten vom Gemeinschaftschor sowie von der Instrumental-AG. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019