Mudauer Bestmarke

Der SV Mudau I ist unbedrängter Spitzenreiter der Kreisoberliga der Luftgewehrschützen im Schützenkreis Buchen und setzte mit 944,3 Ringen eine neue Bestmarke. Das beste Einzelergebnis erzielte mit 316,9 Ringen Simone Bärhausen, SV Mudau. In der Kreisliga A baute der SV Schloßau I mit 934,8 Ringen seine Führung aus, und mit 316,3 Ringen war Gerhard Mechler, SV Mudau, bester Einzelschütze. In der Kreisliga B behauptete der SSV Hornbach I seine Führung und Bernd Mackert, SV Hettingen, führt mit 310,4 Ringen erneut die Einzelwertung an.

Kreisoberliga

Mannschaften: SGi Walldürn I – SG Buchen I 935,5:940,3, SV Mudau I – KKS Osterburken I 944,3:919,9, SV Hettingen I – SV Altheim I 920,5:937,7. – Einzel: Simone Bärhausen, SV Mudau, 316,9; Bernd Thimm, SV Altheim, 316,1; Hannelore Müller, SG Buchen, 315,7; Stefan Straub, SV Mudau, 314,5; Manfred Mechler, SG Buchen, 314,4. – Tabelle: 1. SV Mudau I 3770,2 2. SG Buchen I 3753,4 3. SV Altheim I 3748,8 4. SGi Walldürn I 3730,9 5. SV Hettingen I 3703,7 6. Osterburken I 3684,3.

Kreisliga A

Mannschaften: SV Mudau II – SG Buchen II 917,6:933,8, SV Schloßau I – SV Altheim II 934,8:923,0, SG Buchen III – SV Hainstadt I 919,8:903,9. – Einzel: Gerhard Mechler, SV Mudau, 316,3; Wolfgang Friedel, Schloßau, 314,0; Max Ackermann, SG Buchen, 313,1; Georg Schädle, SG Buchen, 313,0; Walter Fiedel, SV Schloßau, 312,2. – Tabelle: 1. SV Schloßau I 3721,4; 2. SG Buchen II 3702,8; 3. SV Altheim II 3700,2; 4. SV Mudau II 3676,9; 5. SG Buchen II 3675,2; 6. SV Hainstadt I 3633,0.

Kreisliga B

Mannschaften: SV Hettingen II – SGi Walldürn II 904,4:907,9; SSV Hornbach I – SG Buchen V 921,4:903,2; SG Buchen IV – SV Rippberg II 897,5:876,7, SV Rippberg I – KKS Osterburken II 919,0:913,3. – Einzel: Bernd Mackert, SV Hettingen, 310,4; Alois Weismann, SSV Hornbach, 310,0; Rudi Krannich, KKS Osterburken, 309,2; Bernhard Schmidt, SV Rippberg, 308,2; Roland Friedrich, SSV Hornbach, 307,1. – Tabelle: 1. SSV Hornbach I 3677,6; 2. KKS Osterburken II 3668,5; 3. SV Rippberg I 3667,9; 4. SV Hettingen II 3611,8; 5. SGi Walldürn II 3603,0; 6. SG Buchen V 3593,2; 7. SG Buchen V 3592,5 und 8. SV Rippberg II 3583,4. Bie

