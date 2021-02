Motorradfahrerin nach Sturz bei Jagsthausen schwer verletzt

Jagsthausen.Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 2018 zwischen Edelmannshofen und Neuhof ist am Sonntag kurz vor 11 Uhr eine Motorradfahrerin aus dem Hohenlohekreis schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte die 37-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über ihr Krad verloren und war von der Fahrbahn abgekommen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Frau zunächst nicht ansprechbar. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.02.2021