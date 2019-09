Mostwoche mit buntem Programm

Waldbrunn.In Waldbrunn wird wieder die Mostwoche gefeiert. Vom 28. September bis 6. Oktober gibt es im Hohen Odenwald eine Woche lang Veranstaltungen rund um Apfel und Birne sowie zur Geschichte des Winterhauchs.

Sportlicher Auftakt

Los geht’s sportlich am Samstag, 28. September, um 15 Uhr am Sportplatz in Waldkatzenbach mit einem geführten Trail-Run. Ein gemeinsames Picknick für einen guten Zweck findet am Sonntag, 29 September, zwischen 11 und 13 Uhr statt. Anmeldungen bei der Tourist-Info Waldbrunn, Telefon 06274/928590.

Die Apfel- und Birnbäume tragen viele Früchte und wer mag, kann sich daraus mit der Mobilen Kelter der Johannes-Diakonie Saft pressen lassen. Anmeldung mit Mengenangabe telefonisch an die Tourist-Info Waldbrunn. Keltertag ist Dienstag, 2. Oktober.

Am Feiertag, 3. Oktober, macht sich die Geopark-Rangerin Sabine Beushausen mit dem Apfelrucksack auf den Weg, um bei einer Wanderung Kindern Streuobstwiesen und deren Bedeutung für die Natur zu veranschaulichen. Start ist um 15 Uhr am Parkplatz auf dem Katzenbuckel.

Most-Prämierung

Etwas ganz Besonderes erwartet die Waldbrunner Most-Hersteller bei der Most-Prämierung mit dem Apfelweinhändler Janus Becker aus Frankfurt. Der Mostkenner und Liebhaber des leckeren Kultgetränkes ist schon sehr gespannt zu schmecken, was auf den Waldbrunner Streuobstwiesen so wächst. Der Sieger erhält einen Baum-Gutschein vom Nabu Waldbrunn.

Geschichtliches

Zum Abschluss der Mostwoche gibt es wieder etwas Geschichtliches aus dem Odenwald zu erfahren. Die Laienschauspielgruppe aus Mudau gibt am Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr einen „Hexenprozess“ auf dem historischen Gerichtsplatz unter der alten Dorflinde in Waldkatzenbach.

Wer zu guter Letzt Lust hat, selbst einen Baum zu pflanzen oder eine Streuobstwiese anzulegen, kann über die Mostwoche vom Waldbrunner Naturschutzbund vergünstigte Obstbaum-Hochstämme erwerben. Sortenlisten sind beim NABU Waldbrunn anzufragen, bestellt werden kann telefonisch unter 06274/1416 oder 06274/928686.

