Mosbach.Max Uthoff war am 11. Februar wieder im ZDF in der „Anstalt“ zu sehen. Der Träger unzähliger Preise, unter Anderem dem Grimme-Preis und Deutschen Fernsehpreis, dem Bayrischen und Deutsche Kabarettpreis und zuletzt dem Umwelt-Medienpreis der Deutschen Umwelthilfe, gastiert mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Moskauer Hunde“ am 23. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Mälzerei in Mosbach.

In einer Zeit, in der Günther Jauch ungestraft die Berufsbezeichnung Journalist tragen darf, in der sich das Kapital benimmt wie „Rotz am Backen“ und Hartz IV oft nur die Fortsetzung von „Stirb langsam III“ ist, gilt mehr denn je: Wer über den Tellerrand sieht, sieht viel mehr von der schmutzigen Tischdecke.

Max Uthoff, Träger des Breiten Kreuzes und des Ordens „pour la verité“, erzählt seine Sicht der Dinge: Von der Wucht der Behauptung, mörderischen Geschäften, gesellschaftlichem Inzest, Drehzahlmessern, teuflischen Kreisläufen und davon, dass Menschen, die in Schubladen denken, sich schon mal halb aufgeräumt fühlen. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass an diesem Abend Teilnehmer der deutschen Politik Erwähnung finden. Wie immer gilt dabei: die Sprache ist die Waffe des Pazifisten.

