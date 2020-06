Mosbacher Geschäftsstelle wieder geöffnet

Mosbach.Nach vielen Wochen der Corona-Beschränkungen, darf auch die Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes in der Mosbacher Farbgasse ihre Türen für Eltern und Kinder wieder öffnen.

„Natürlich sollte nur eine Person oder mehrere Personen aus einem Haushalt gleichzeitig mit mir in den Räumlichkeiten sein, aber dennoch freue ich mich auf persönliche Begegnungen“, sagt Anette Weigler, die Leiterin der Geschäftsstelle.

Eltern, die Hilfe und Unterstützung in ihrer Erziehungsarbeit suchen, sind genauso willkommen wie Kinder und Jugendliche, die einen Ansprechpartner für ihre Sorgen und Nöte suchen. Auch der Babybettenverleih wird wieder aufgenommen. Hier stehen grundgereinigte Babybays für die Familien bereit – nur eine Matratze muss noch, aus Hygienegründen, neu dazu gekauft werden.

Babykleidung für Jungs gesucht

„Unsere Kleiderkammer für Kinder im ersten Lebensjahr ist mittlerweile wieder gefüllt, allerdings hauptsächlich mit vielen Mädchenkleidern.“ Hier würde sich Anette Weigler über eine Spende mit Babykleidung für Jungen sehr freuen.

„Leider mussten coronabedingt einige Veranstaltungen ausfallen, so auch der Elternkurs ,Starke Eltern – Starke Kinder’. Aber für den Herbst haben wir schon neue Termine festgelegt: Der Kurs startet am 8. Oktober im Mehrgenerationenhaus in Mosbach“, gibt die Leiterin der Geschäftsstelle bekannt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.06.2020