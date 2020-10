Mosbacher Frauen im Wandel der Zeit

Mosbach.Kinder, Küche, Kirche: Noch bis in die 70er Jahre war dies die soziale Rolle der Frau in der Gesellschaft. Augusta Bender, Auguste Pattberg, Bertl Bormann, Elisabeth Silbereisen oder Dorothee Brüche-Lilienthal – sie, und noch viele andere waren Frauen, die trotz wenig Anerkennung und Widerstand nicht nur das Bild der Stadt, sondern auch das Leben der Bevölkerung mitgeprägt und mitbestimmt haben. Noch heute findet man Spuren ihrer Arbeit, ihres Mutes und ihres Einflusses auf die Geschichte und auf die Entwicklung. Die Mosbacher Gästeführerin Ursula Geier, alias Magd Elsa, möchte zu dieser besonderen Thematik am Freitag, 9. Oktober, nicht nur Frauen, sondern auch Männer einladen. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der großen Rathaustreppe gegenüber des Salzhauses in der Hauptstraße.

