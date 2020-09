Ganz sicher können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie waren und was Sie machten, als vor jetzt 19 Jahren die beiden von terroristischen Mördern geflogenen Verkehrsflugzeuge in den Türmen des „World Trade Centers“ explodierten. In der Lesung aus dem Alten Testament hören wir am Sonntag von Jesaja: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege.“ – Dazu fiel mir die Frage eines Seelsorgers ein, der im Zusammenhang der Anschläge des 11. September für die Angehörigen der Opfer tätig war: „Weißt du, wie du Gott zum Lachen bringen kannst? Erzähle ihm einfach, was du morgen vorhast!“

Ein Frage-und Antwort-Spiel bei dem einem das Lachen im Hals steckenbleibt. Denn nichts ist ja zutreffender, als dass wir unser Morgen nicht in der Hand haben. Da wir immer einen Handbreit neben der Katastrophe leben, kann schon der morgige Tag Gefährdung und Untergang mit sich bringen. Ebenso kann er auch eine entscheidende Wende zum Guten und unser Lebensglück bereit halten.

Auch ich habe im März Pläne für den nächsten Tag gehabt, ich wollte zum Wandern in den Harz und nach Tirol fahren. Und plötzlich war durch ein tödliches Virus alles anders – weil Gott es so will. Genau das ist unsere menschliche Realität: Pläne werden durchkreuzt, alles kommt anders, als man denkt. Und was passiert dann?

Das Alte Testament kennt die Vorstellung vom „großen Tag Jahwes“. Ein Tag des Gerichts, der die Routinen der Menschen beendet und eine neue Zeit heraufführt. Das muss kein negativ besetzter Termin sein. Es ist der Tag, der sich von allen anderen Tagen unterscheidet. So gesehen kann der Sonnenaufgang jedes neuen Tages immer auch der Morgen des großen Tages Jahwes sein. Der Tag, der den entscheidenden Unterschied bringt.

Was sagten Sie, hatten Sie morgen vor?

Henning Mankell beschreibt dies in seinem Roman: „Der Chronist der Winde“. Es ist die zärtliche und zugleich harte und brutale Lebensgeschichte des afrikanischen Straßenjungen Nelio. Kurz vor seinem Sterben erinnert sich Nelio an seinen Vater: „Mein Vater war ein sehr kluger Mann. Er lehrte mich, zu den Sternen aufzuschauen, wenn das Leben schwer war. Wenn ich den Blick dann wieder auf die Erde senkte, war das, was eben noch übermächtig war, auf einmal klein und einfach.“

Wenn wir zu den Sternen schauen, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir darauf vertrauen können, dass wir eines Tages zu ihm heimkommen werden und dürfen – dann brauchen wir keine Pläne mehr.

Was sagten Sie, hatten Sie morgen vor?

Diakon Manfred Leitheim, Pfarrgemeinde MOS - Mosbach - Elz - Neckar

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020