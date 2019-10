„Momo“ wird in Mosbach gezeigt

Neckar-Odenwald-Kreis.„(K)ein Alltägliches Theater“, die inklusive Theatergruppe im Neckar-Odenwald-Kreis, setzt mit einem neu inszenierten Stück im zehnten Jahre der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention durch Deutschland erneut ein Zeichen für Miteinander und Teilhabe. Gespielt wird die Geschichte „Momo“ von 17 Laiendarstellern mit und ohne Behinderung am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Mälzerei Mosbach. Für die Inszenierung ist Regisseur Alexander Kaffenberger zuständig, geleitet wird das Theaterprojekt von Jutta Schüle, der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung im Neckar-Odenwald-Kreis.Karten für die Veranstaltung gibt es ab 18.30 Uhr nur an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019