Modellversuch mit vier Schulen

Neckar-Odenwald-Kreis.Im nächsten Schuljahr nehmen die Zentralgewerbeschule Buchen, die Gewerbeschule Mosbach, die Helene-Weber-Schule Buchen und die Augusta-Bender-Schule Mosbach am Modellversuch „AV dual – Ausbildungsvorbereitung dual“ teil. Das beschloss der Kreistag am Mittwoch in Aglasterhausen.

Das Programm richtet sich an Jugendliche, die nach dem Besuch einer allgemeinbildenden Schule noch besonderen Förderbedarf haben. Über eine Ganztagsklasse und Betriebspraktika lernen die Schüler den beruflichen Alltag kennen.

Die Bildungsgänge „einjährige Berufsfachschule“, „zweijährige Berufsfachschule“ (nur Eingangsklasse) und die Berufsfachschule „Pädagogische Erprobung“ werden in dieses Projekt überführt.

„Die ersten Ergebnisse in anderen Regionen stimmen positiv“, so Landrat Brötel. ms

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019