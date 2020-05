„Mobile Retter“ dürfen wieder ausrücken

Mosbach/Buchen.Gute Neuigkeiten für die „Mobilen Retter“: Ab dem 1. Juni können die Ersthelfer wieder über die App informiert werden und eingreifen, wenn es im Umfeld einen Notfall gibt. Das vom DRK-Kreisverband eingeführte Hilfssystem musste Anfang März deaktiviert werden – aus Sicherheitsgründen wegen der Corona-Pandemie. Der Rotary Club Mosbach-Buchen spendete die dringend benötigten FFP2-Sicherheitsmasken, die für eine Wiederaufnahme der „Mobilen Retter“ Voraussetzung waren.

2018 eingeführt

An der integrierten Leitstelle des Neckar-Odenwald-Kreises trafen sich Vertreter der Rotarier mit dem Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Mosbach, Steffen Blaschek, zur Spendenübergabe. Landrat Dr. Achim Brötel würdigte gemeinsam mit Rotary-Präsident Dr. Jürgen Trunk den außergewöhnlichen Einsatz der Helfer, rein ehrenamtlich rund um die Uhr die Bürger noch engmaschiger zu schützen und bestmöglich zu versorgen, wenn ein Kreislaufstillstand eintritt. 2018 wurde das Projekt vom DRK-Kreisverband Mosbach eingeführt, um die Chancen zu erhöhen, einen Herz-Kreislauf-Stillstand ohne schwere Schäden zu überleben.

Ehrenamtliche Lebensrettung

Über 250 Menschen im Landkreis, die eine medizinische Mindestqualifikation verfügen, haben sich freiwillig, neben ihren beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten, der ganz konkreten Lebensrettung vor Ort verschrieben. Über die App auf dem Smartphone werden die „Mobilen Retter“ informiert, wenn es in der Nähe einen Notfall gibt. Deutschlandweit kommen Herz-Kreislauf-Stillstände etwa 130 Mal täglich vor. Und obwohl der Rettungsdienst über die 112 sofort informiert wird: Die Chancen, jetzt ohne schwere Schädigung zu überleben, liegen in Deutschland nur bei knapp zehn Prozent.

Sie könnten aber doppelt bis dreimal höher sein. Dazu sollen Umstehende möglichst schnell mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, denn es braucht in erster Linie Schnelligkeit. Leider bestehen oft nachvollziehbare, aber ungerechtfertigte Ängste, bei der lebensrettenden Ersten Hilfe Fehler zu machen. Daher stammt die Idee, das Pilotprojekt 2018 zu starten, um das von Landrat Brötel und Dr. Harald Genzwürker als Leitender Notarzt mitinitiiert wurde: „Mobile Retter“ werden alarmiert, um im Rahmen echter Nachbarschaftshilfe mit den Erstmaßnahmen zu beginnen.

Genzwürker zückt sein privates Smartphone mit der App, die genau das möglich macht: „Hier zum Beispiel: Einsatz 500 Meter von mir entfernt. Schuhe an – und los. Bis der parallel gerufene Rettungsdienst vor Ort eintrifft, kann ich als Ersthelfer bereits die lebensrettende Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen, die gerade in den ersten Minuten so entscheidend ist.“ Von den drei alarmierten Helfern erhält zusätzlich einer den Auftrag, einen in der Nähe befindlichen AED oder „Laien-Defibrillator“ mitzubringen.

„Die ‚Smartphone-basierte Alarmierung qualifizierter Ersthelfer beim Kreislaufstillstand’ ist eine wertvolle Ergänzung unseres Rettungsdienstes und der ehrenamtlichen Helfer-vor-Ort-Gruppierungen“, unterstreicht Gerhard Lauth, Präsident des DRK-Kreisverbandes Mosbach, den Wert des Systems. Je nach Abstand zum Notfallort und Bereitschaftsstatus klingeln und vibrieren so die Handys der Helfer, die sich am nächsten zum Notfallort befinden – ganz gleich, ob sie gerade zu Hause, beim Einkaufen, beim Sport oder in einer Gaststätte sind.

