Mit Tempo 160 auf der Landstraße

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit Unterstützung von spezialisierten Kräften des Polizeipräsidiums „Einsatz“ und des Polizeipräsidiums Südhessen führte das Motorradkontrollteam des Polizeipräsidiums Heilbronn am Samstag von 11 Uhr bis 17 Uhr eine Kontrollaktion auf beliebten Motorradstrecken im Bereich um Mosbach durch.

Denn zu hohe, nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen von schweren Verkehrsunfällen, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums in einer Mitteilung. Ebenso standen technische Veränderungen an den Zweirädern im Augenmerk der Polizei. Diverse Verstöße wurden bei der Kontrolle festgestellt. Unter anderem war bei insgesamt zehn Autos und Motorrädern die Betriebserlaubnis erloschen. Zwei weitere Fahrzeuge waren mit unzureichendem Reifenprofil im Straßenverkehr unterwegs.

Auch Autofahrer waren zu schnell

Bei Geschwindigkeitsmessungen zeigten sich Motorrad- und Autofahrer „ebenbürtig“, so die Polizei in der Mitteilung. Der schnellste Motorradfahrer war mit gemessenen 160 Stundenkilometern bei erlaubten 100 Stundenkilometern nur geringfügig schneller als ein Autofahrer, dessen Messergebnis bei 156 Stundenkilometern lag.

Im Regelfall haben solche Geschwindigkeitsüberschreitungen ein zweimonatiges Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld in dreistelliger Höhe zur Folge, so die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage der FN.

