Neckar-Odenwald-Kreis.Führungskräfte der Feuerwehren müssen sowohl im Einsatz als auch im alltäglichen Umgang andere Feuerwehrleute mit Sachverstand und Selbstbewusstsein anleiten. Um bei dieser Aufgabe zu unterstützen, fand dieser Tage erneut eine Weiterbildung für Führungskräfte im Neckar-Odenwald-Kreis im Bürgerzentrum am Limes in Fahrenbach statt.

Soziale Kompetenzen

Kernziel des Seminars „Praktische Führungskompetenz“ war insbesondere die Stärkung und Erweiterung sozialer Kompetenzen. Der für Aus- und Weiterbildung zuständige Fachberater des Landkreises Erich Wägele konnte in Zusammenarbeit mit Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr für das Seminar mit Oberpsychologierat Martin Jakubeit eine hoch qualifizierte Lehrkraft der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg gewinnen.

Vielfältige Aufgaben

Dieser vermittelte die vielfältigen Aufgaben einer Führungskraft: die Führung der eigenen Person, die Führung anderer und das Verhalten in Gruppen. Zudem reflektierte Jakubeit die besondere Rolle einer Führungskraft und gab den Teilnehmern konkrete Instrumente an die Hand. Dabei wurde dem Austausch eigener Erfahrungen ebenso breiter Raum gelassen wie Überlegungen zum Zusammenspiel von Arbeits- und Privatleben mit dem Einsatz für die Feuerwehr.

Die Inhalte waren an die Besonderheiten des Führungsalltags in den Gemeinde,- Berufs- und Werkfeuerwehren angepasst und knüpften an die innerhalb der Führungsausbildung an der Landesfeuerwehrschule erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten an. Alle teilnehmenden Führungskräfte beendeten die zweitägige Weiterbildung mit großem Erfolg. „Nur wenn wir kontinuierlich in die Kompetenzen unserer Führungskräfte investieren, sind diese im Alltag stark genug aufgestellt, ihre alles andere als leichte und zeitintensive Aufgabe zu bewältigen“, betonte Kirschenlohr.

Das Führungskräfteseminar war Dank des ausgezeichneten Referenten ein rundum gelungener Lehrgang, waren sich der Kreisbrandmeister und Wägele einig und dankten Martin Jakubeit für dessen Vortrag.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019