„Mit Realität nichts zu tun“

Neckar-Odenwald-Kreis.MdB Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne) spricht sich gegen die Schließung der Geburtshilfe am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken aus, so der Inhalt eines Schreibens an Landrat Dr. Achim Brötel.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gesundheitsversorgung im Kreis liege ihr besonders der Erhalt der Gynäkologischen Abteilungen und Geburtshilfe am Herzen. „Als zuständige Bundestagsabgeordnete und als Frauen- und Sozialpolitikerin habe ich mich von Anfang an für den Erhalt beider Geburtsstationen in Mosbach und Buchen ausgesprochen und unterstütze weiterhin alle Initiativen dazu.“

Sie halte die Entscheidung des Aufsichtsrats der Kliniken und des Kreistags die Geburtshilfe in Mosbach zu schließen für einseitig und falsch. Sie steht im Widerspruch zu den Interessen aller Frauen im Neckar-Odenwald-Kreis, denn mittelfristig droht bei Nicht-Erreichen, der lediglich auf dem Papier errechneten Steigerung der Geburtenzahlen in Buchen, auch dort die Schließung.

„Gerade von Ihnen habe ich immer wieder Klagen darüber gehört, dass Patientenströme leider nicht zu lenken seien und deshalb die Neckar-Odenwald-Kliniken bei weitem nicht die Fallzahlen behandeln können, die eigentlich vorliegen. Dass dies jetzt ausgerechnet in der Geburtshilfe und Gynäkologie automatisch eintreten soll, halte ich (und viele andere) für völlig unwahrscheinlich und eine rein hypothetische Annahme, um mit der Einsparung, durch die Schließung der Geburtshilfe und Gynäkologie am Standort Mosbach, zu dem gewünschten Rechenergebnis zu kommen.“

Mit der Lebensrealität und Präferenz von Frauen, werdenden Müttern und Vätern habe das nichts mehr zu tun, 9000 Unterschriften seien dafür ein deutliches Zeichen, und diese wurden bei der Entscheidungsfindung in keiner Art und Weise eingebunden, ebenso wenig wie die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und Hebammen. Trotz aller Notwendigkeiten Kosten zu reduzieren, könne es nicht sein, dass der Ländliche Raum bei der Gesundheitsversorgung als erstes bei der Frauengesundheit spart. Gleichwertige Lebensverhältnisse müssten für alle Geschlechter gelten.

Die Kritik des Landrats an der Mischfinanzierung der Kliniken nehme sie gerne mit in ihre Arbeit in den Arbeitskreis 5 der Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen, der unter anderem auch die Themengebiete Gesundheit und Pflege bearbeitet. „Sie können dabei ganz sicher sein, dass ich den allergrößten Respekt vor der Leistung aller Akteure im Bereich Pflege und Gesundheitsversorgung habe und deren Leistung in höchstem Maße schätze.“

