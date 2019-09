Mit Brotmesser die Polizei bedroht

Aglasterhausen.Mehrere Polizeistreifen, ein Rettungswagen und ein Notarztwagen mussten am Mittwochmorgen, gegen 8.20 Uhr, nach Aglasterhausen ausrücken. Ein Zeuge hatte den Notruf gewählt, da eine Frau eine Angehörige mit einem Messer bedroht hatte und mit diesem auf die Straße lief, nach dem die Bedrohte sich in Sicherheit gebracht hatte.

Verfolgung aufgenommen

Die 47-Jährige legte das Brotmesser auch auf der Straße nicht ab, sondern bedrohte damit die eintreffenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Die Rettungskräfte folgten der mittlerweile über die Mosbacher Straße und den Turnhallenweg in den Eichmühlweg laufenden Bewaffneten und übermittelten deren Standort der ebenfalls alarmierten Polizei. Die Beamten trafen die Frau gegen 8.40 Uhr an. Trotz mehrfacher Aufforderung lief die 47-Jährige mit erhobener Waffe in bedrohlicher Weise auf die Beamten zu und forderte diese dabei sogar auf, sie zu erschießen. Da die Frau die Androhungen nicht unterließ und auf die Ansprachen der Beamten nicht reagierte, musste Pfefferspray eingesetzt werden. Dieses zeigte keine Wirkung. Mithilfe einer weiteren zwischenzeitlich eintreffenden Streifenwagenbesatzung konnte die Frau wenig später auf einer Wiese entwaffnet und in Gewahrsam genommen werden. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass sie bei ihrer Festnahme nicht verletzt wurde. Herausgefunden wurde jedoch, dass die Frau sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb sie noch am Vormittag mit einem Krankenwagen in eine Spezialklinik gefahren wurde. Beamte des Polizeireviers Buchen haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019