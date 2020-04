Minister Hauk begrüßt Maskenpflicht

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Pflicht zum Tragen Masken als Schutz vor infektiösen Tröpfchen im Öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf ist heute auch in Baden-Württemberg in Kraft getreten.

Minister Peter Hauk begrüßt diesen Schritt und warnt: „Wir dürfen nach Wochen voller Einschränkungen jetzt nicht leichtsinnig werden. Jeder muss sich bestmöglich vor dem Virus schützen.“ Nur wenn dies gelinge, könne über weitere Lockerungen nachgedacht werden. „Masken oder Mundschutz sind dabei keine Garantie, aber minimieren das Infektionsrisiko über den Tröpfchenweg um einen bedeutenden Teil“, so Hauk.

Die Maskenpflicht hat eine große Welle des Engagements und der Solidarität vieler Näherinnen und Näher im Neckar-Odenwald-Kreis mit sich gebracht. „Ich bin stolz darauf und sehr dankbar, dass viele sich ehrenamtlich an die Nähmaschine gesetzt haben und in dieser Situation Unterstützung leisten. Durch dieses unermüdliche Engagement mit Nadel und Faden gelingt es schnell, viele Menschen mit einer Mund-Nasenmaske auszustatten“, so der CDU-Politiker.

Neben vielen privaten Nähern haben auch Firmen und Schneidereien auf die Maskenproduktion umgestellt. Beim Besuch der Firma Baran in Walldürn sagte Hauk: „Wir können froh sein, dass es solche Geschäfte gibt, die das Schneiderhandwerk noch ausüben. Bis vor wenigen Tagen war es vielen nicht bewusst, dass es diese Branche noch unmittelbar vor Ort gibt.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020