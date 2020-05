Mehrere Polizisten wurden verletzt

Mudau.Im Rahmen eines Einsatzes in Mudau wurden am Donnerstagmorgen mehrere Polizeibeamte verletzt. Eine 46-Jährige war in der Schlossauer Straße einem Platzverweis der Gemeinde Mudau nicht nachgekommen, weshalb die Polizei gerufen wurde. Direkt nach dem Eintreffen ging ein 29-Jähriger Bekannter der Frau auf die Beamten los, schlug sie und trat auf sie ein. Die 46-Jährige unterstützte ihren Bekannten, indem sie die Beamten beleidigte und ebenfalls auf sie einschlug und eintrat. Beiden konnte nur mit Mühe und dem Einsatz von Pfefferspray Handschellen angelegt werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei, und weiter: Sie mussten mit aufs Polizeirevier Buchen kommen und einige Zeit in einer Zelle verbringen. Sie werden nun mit Anzeigen rechnen müssen. Bei dem Handgemenge wurden drei Polizisten verletzt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.05.2020