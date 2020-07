Mehrere geparkte Autos aufgebrochen

Mosbach.Bislang fünf Autos wurden in der Nacht auf Sonntag in Mosbach aufgebrochen. Drei Fahrzeuge wurden in der Straße „Am Hamberg“ und je ein Auto wurde in der Sudetenstraße und an der „Steige“ auf unbekannte Weise geöffnet, so die Polizei. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe Fahrzeugscheine, Schlüssel, diverse Karten, Bargeld und technische Geräte, darunter ein Smartphone und einen Laptop. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Telefon 06261/ 8090, zu melden. Weitere Geschädigte werden aufgefordert sich ebenfalls an das Polizeirevier Mosbach zu wenden. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, keine Wertsachen im Fahrzeug zu lassen.

