Mehr Züge und Plätze wegen Fastnacht

Neckar-Odenwald-Kreis.Zu den bevorstehenden Faschingsveranstaltungen in der Region erhöht die Westfrankenbahn in Zusammenarbeit mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) die Platzkapazität ihrer Züge.

Zusätzlich fahren zwei Sonderzüge, um den Besuchern eine stressfreie Anfahrt ohne Parkplatzsorgen zu ermöglichen.

Am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, wird zusätzlich zu den planmäßig verkehrenden Zügen die Regionalbahn (RB) 23554 (20.20 Uhr Abfahr Seckach, 20.40 Uhr Ankunft in Buchen) bis Walldürn (Ankunft 20.50 Uhr) verstärkt.

Wegen der Lachparade in Miltenberg am Samstag, 22. Februar, fahren zwischen 10 Uhr und 21 Uhr sowohl die Regionalbahnzüge (RE) wie auch die Regionalexpresszüge (RE) zwischen Miltenberg und Aschaffenburg in beiden Richtungen mit doppeltem und teilweise dreifachem Platzangebot. Die RB 23518 (11.23 Uhr Abfahrt Walldürn, 11.54 Uhr Ankunft Miltenberg) fährt ebenfalls mit doppelter Platzkapazität.

Zusätzlich zu den verstärkten Zügen fährt die Westfrankenbahn einen Sonderzug von Walldürn (11.59 Uhr Abfahrt) nach Miltenberg (12.30 Uhr Ankunft) mit Halt an allen Bahnhöfen.

Zwischen 10 Uhr und 20 Uhr verkehren die Regionalbahnzüge Miltenberg und Aschaffenburg in beiden Richtungen mit doppeltem Platzangebot wegen der Faschingsumzüge in Aschaffenburg und Kleinheubach am Sonntag, 23. Februar.

Für den Buchener Gänschmarsch am Sonntag, 23. Februar, wird auch zwischen Seckach und Walldürn das Angebot erweitert: Die RB 23524 (12.20 Uhr Abfahrt Seckach, 12.40 Ankunft Buchen) und die RB 23533 (13.06 Uhr Abfahrt Walldürn, 13.15 Uhr Ankunft Buchen) bekommen ein doppeltes Platzangebot. Zusätzlich verkehrt ein Sonderzug von Seckach (13.41 Uhr Abfahrt) über Buchen (14.02 Uhr Ankunft) bis Walldürn (14.11 Uhr Ankunft).

Zur Straßenfasching Freudenberg am Rosenmontag, 24. Februar, fahren folgende Züge mit doppelter Platzkapazität: RE 4384 (11.26 Uhr Abfahrt Wertheim, 11. 50 Uhr Ankunft Freudenberg-Kirschfurt), RB 23388 (12.02 Uhr Abfahrt Wertheim, 12.30 Uhr Ankunft Freudenberg-Kirschfurt), RE 4389 (11.26 Uhr Abfahrt Aschaffenburg, 12 Uhr Abfahrt Miltenberg, 12.06 Uhr Ankunft Freudenberg-Kirschfurt).

Wegen des Buchener Rosenmontagszuges verkehren die RB 23537 (13.21 Uhr Abfahrt Miltenberg, 14 Abfahrt Walldürn, 14.09 Uhr Ankunft Buchen) und RB 23537 (13.20 Uhr Abfahrt Seckach, 13.40 Uhr Ankunft Buchen) mit doppelter Platzkapazität.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020