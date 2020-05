Mehr Zeit für die Familie

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Landtagsabgeordnete Georg Nelius (SPD) hat auch offiziell bekannt gegeben, dass er sich nicht erneut als Kandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2021 bewirbt (wir berichteten). Nun äußerte sich der 70-Jährige in einer Mitteilung zu seinen Beweggründen.

Die Entscheidung, sich nicht wieder erneut für seine Partei um ein Mandat zu bewerben, sei ihm nicht leicht gefallen, so Nelius. Er möchte mehr Zeit für seine Familie haben. Die politische Bühne will er aber nicht verlassen. „Fraktionsvorsitzender der SPD im Mosbacher Gemeinderat und Kreisrat im Neckar-Odenwald-Kreis werde ich weiterhin bleiben“, so Nelius. Er vertritt seit 2007 den Neckar-Odenwald-Kreis im Landtag.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.05.2020