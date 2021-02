Mehr Termine möglich

Mosbach.Nachdem das Kreisimpfzentrum in Mosbach nun die nächsten Wochen auskömmlich mit Impfstoff von AstraZeneca versorgt wurde und das Land ab sofort die Impfberechtigung für Teile der Personengruppe 2 geöffnet hat, hat das Kreisimpfzentrum die Öffnungszeiten entsprechend erweitert und deutlich mehr Termine zur Impfung des Impfstoffs von AstraZeneca zur Verfügung gestellt.

Ab Mitte März wird dann das Kreisimpfzentrum an mehreren Tagen einen Zweischichtbetrieb anbieten, so dass an diesen Tagen Impfungen von 7 bis 21 Uhr möglich sind. Die jeweils zur Verfügung stehenden Termine sind wie immer über die landesweite Hotline 116117 oder online unter www.impfterminservice.de zu buchen.

Eine vorherige Bekanntgabe der Buchungstermine kann wegen der dynamischen Terminlage nicht erfolgen. Welche Personengruppen aktuell zu den Impfberechtigten gehören, kann den ständig aktualisierten häufig gestellten Fragen im Internet entnommen werden: www.neckar-odenwald-kreis.de/Coronainformationen/Kreisimpfzentrum.

