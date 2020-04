Mann muss hinter Gitter

Walldürn/Mosbach.Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten wurde am Montag ein Mann verurteilt, dem das Landgericht Mosbach den Handel und die Einfuhr von Betäubungsmitteln zur Last gelegt hatte. Er habe von Januar 2018 bis Oktober 2019, so das Landgericht in der Ankündigung, Betäubungsmittel in größeren Mengen angekauft und im Bereich Walldürn an seine Abnehmer verkauft.

Die 8. Große Strafkammer verurteilte den Angeklagten wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in zehn Fällen, Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 19 Fällen und der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt wurde angeordnet.

Weiter wurde Bargeld in Höhe von 776,45 Euro eingezogen und die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 36.698,55 Euro angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt beantragt, die Verteidigung die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt und keinen konkreten Antrag zur Strafhöhe.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten bleibt in Vollzug.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020