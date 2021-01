Mann leblos in der Elz gefunden - Polizei sucht Zeugen

Mosbach.Am Mittwochmittag entdeckten Passanten eine leblose Person im ehemaligen Landesgartenschaugelände in Mosbach. Der 67-Jährige wurde im Bereich des Flusses Elz im Bereich der dortigen der Fußgängerbrücke, die in die Straße „Unterm Haubenstein“ führt, aufgefunden (wir berichteten). Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den älteren Mann am Dienstag und Mittwoch im Bereich der Fußgängerbrücke zwischen der Straße „Unterm Haubenstein“ und dem Kleinen Elzpark und der Parkbank oberhalb der Uferböschung im Bereich des Beachvolleyballfeldes gesehen haben.

Der 67-jährige war mit einer dunklen Jacke, einer schwarzen Hose mit grauen Elementen und hellen Turnschuhen mit blau-grauen Streifen bekleidet. Außerdem trug er eine sogenannte bläuliche OP-Maske. Die Statur des Mannes, der helle kurze Haare hatte, kann nach Angaben der Polizei als kräftig bezeichnet werden.

