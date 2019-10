Neckar-Odenwald-Kreis.Die Bioenergietonne kommt – die entsprechenden Eckdaten hat der Kreistag in Schefflenz einhellig bestätigt. Ein neues Gebührensystem wird entwickelt, das dem Kreistag bereits in seiner Sitzung im Dezember zur Entscheidung vorliegen könnte. Vorher tagen noch die Kwin und der zuständige Ausschuss.

In einer Präsentation erläuterte Kwin-Chef Dr. Mathias Ginter die Hintergründe und die wichtigsten Aspekte der Bioenergietonne (BET), darunter die Tatsache, dass ein Biofilterdeckel Maden- und Geruchsprobleme eindämmen soll und dass keine separate Gebühr erhoben wird (die FN berichteten). Vielmehr fließen die Kosten in die Grundgebühr ein, was von den Fraktionen gelobt wurde. Die Biomüll-Sammelfahrzeuge haben künftig ein Detektionssystem und erkennen zum Beispiel Metall in der Tonne. Die bleibt dann stehen und kann mit der nächsten Restmüllabfuhr entsorgt werden – gegen Gebühr. Überfüllte Restmüllbehälter werden künftig nicht mehr abtransportiert. Es gilt das Prinzip „Deckel zu“. Im November geht die Bestellkarte für die BET an die Haushalte, ab März werden die Tonnen verteilt und ab Mai beginnt die kreisweite Abfuhr, so der Plan der Kwin.

Auch die Sprecher der Fraktionen erinnerten an die Vorgeschichte und die Bemühungen, die Biotonne abzuwehren und stattdessen das System der restmüllfreien beziehungsweise restmüllarmen Abfallwirtschaft umzusetzen. Doch „die Maden waren schneller, als wir dachten“, so Karlheinz Graner (SPD), der eine sorgfältige Kontrolle der BET-Inhalte anmahnte.

Akzeptanz ist wichtig

„Damit sind wir genau da angekommen, wo uns das Ministerium von Anfang an haben wollte“, so Marco Eckl (Freie Wähler). Wichtig seien die Akzeptanz des Systems und die geplante Informationskampagne. „Wir sind froh über die Einführung der Bioenergietonne“, betonte Amelie Pfeiffer (Grüne), die sich langfristig eine Verwertung des Materials zu Strom und Kompost ausschließlich im Landkreis wünschte.

Auch Ralf Barwig (AfD) lobte die neue Tonne und die Aktivitäten beispielsweise für „Terra Preta“. Enttäuscht war er allerdings über deren Verpackung: Polypropylen, made in China. Die Gebührenerhöhung müsse man transparent diskutieren.

Roland Burger (CDU) erwartet von dem neuen, anspruchsvollen System „mehr Gerechtigkeit“. Den Biofilterdeckel habe er auch getestet: „Ganz ohne Maden geht es nicht, aber ohne Geruch.“

Achim Walter (FDP) erklärte angesichts der neuen Tonnen: „Unsere Straßen werden bunter“. Er beantragte zudem Auskunft auf die Frage nach den Stoffströmen: „Wo gehen unsere Abfälle hin?“ Er bat weiter, im Sommer eine Zwischenbilanz zum Sortierverhalten zu erstatten. sab

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019