„Machen Sie vom Lieferservice lokaler Händler Gebrauch“

Neckar-Odenwald-Kreis.Minister Peter Hauk appelliert an die Bürger, die Lieferservices heimischer Betriebe zu nutzen. „Auch im Bauland und im Odenwald ächzen kleine und mittelständische Unternehmen unter dem erneuten Lockdown“, so der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Mittwoch in Mosbach. Dass das Weihnachtsgeschäft wegbricht, sei doppelt bitter.

„Der Lockdown war und ist nötig. Es braucht unser aller Zutun und es braucht eine erneute Kraftanstrengung der Bevölkerung, um die zuletzt auch im Landkreis stark angestiegenen Fallzahlen in den Griff zu bekommen. Weiter gilt es, alles daran zu setzten, den heimischen Betrieben zu helfen“, sagte Hauk.

Das Landeskabinett habe anfangs der Woche die Verlängerung und Ausweitung von Hilfsprogrammen zur Unterstützung von Unternehmen, Einzelhandel, Start-ups und Soloselbstständigen beschlossen. Damit können einige Landeshilfen auch über 2020 hinaus bis Juni 2021 beantragt werden. „Es geht bei vielen Geschäftstreibenden um die Existenz, dort müssen massive Liquiditätsengpässe überbrückt werden. Deshalb verlängern wir unsere Programme ebenso wie der Bund bis zum 30. Juni“, erklärt Hauk.

Jungen Unternehmen helfen

Ebenso gelte es, die wirtschaftliche Lage von Start-ups und junger Unternehmen im Blick zu behalten. Das Hilfsprogramm „Start-up BW Pro-Tect“ für krisengeschüttelte Start-ups werde bis 30. Juni verlängert und um fünf Millionen Euro aufgestockt. Damit stehen insgesamt 30 Millionen Euro Landesmittel bereit. „Das ist ein kleines Bekenntnis zu unserem Denker- und Tüftlerland“, so Peter Hauk. Seit dem Start von „Start-up BW Pro-Tect“ Ende Juni hätten rund 75 Start-ups eine Unterstützung von rund zwölf Millionen Euro aus Landesmitteln und rund drei Millionen Euro von privaten Ko-Investoren erhalten. Auch die „Krisenberatung Corona“ werde bis 30. Juni verlängert und um 1,8 Millionen Euro aufgestockt. „Kleine und mittlere Unternehmen, Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe benötigen weiter Unterstützung. Das sehen wir an der hohen Resonanz auf das Programm. Es ist ein wichtiges Signal, dass wir den Betrieben und Selbstständigen auch über Dezember hinaus Hilfestellung geben, ihre Lage zu bewerten und Möglichkeiten der Liquiditätssicherung auszuloten“, schließt sich Hauk der Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut an. Neben personenbezogenen Dienstleistern und Soloselbstständigen, die das Programm überwiegend in Anspruch nehmen, sei auch eine verstärkte Nachfrage aus dem produzierenden Gewerbe und Dienstleistungen zu verzeichnen, ergänzte die Ministerin. „Häufig sind es kleine Betriebe und Selbstständige, die sich an unsere Beratungsdienste wenden. Diese Möglichkeit bieten wir auch 2021.“

Auf dem Wochenmarkt einkaufen

„Wir sind weiter bemüht, für unsere heimischen Betriebe ein engmaschiges Netz zu stricken, um auch nach Corona die regionale Produktions- und Verkaufsvielfalt vor Ort zu haben. Machen Sie von den Lieferangeboten der lokalen Händler Gebrauch oder schauen Sie auf dem Wochenmarkt vorbei und decken Sie sich da mit besten Produkten von daheim über die Festtage ein“, appelliert Peter Hauk abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020