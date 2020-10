Lkw erfasst Fußgängerin

Mosbach.Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau ereignete sich am Dienstag, gegen 15.40 Uhr, an der Odenwaldstraße in Mosbach, als eine Fußgängerin stolperte und auf die Fahrbahn stürzte.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Die 62-jährige Frau verließ gerade ein Haus in der Odenwaldstraße und stolperte vermutlich beim Hinabsteigen der Treppe. Hierdurch verlor sie ihr Gleichgewicht und kam zu Fall, wobei sie auf die Fahrbahn stürzte. Dort kam es zur Kollision zwischen der Frau und einem vorbeifahrenden Lkw eines 54-Jährigen. Die 62-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand durch den Unfall nicht, die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter Telefon 06261/8090 bei der Polizei Mosbach melden.

