Lkw-Anhänger überschlug sich

Schefflenz.Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Donnerstagvormittag, gegen 8.30 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Adelsheim und Schefflenz. Der 26-jährige Fahrer eines Lastwagens kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts in den Grünstreifen ab, so die Polizei. Es gelang ihm zwar, die Zugmaschine auf der Fahrbahn zu halten, der Anhänger rutschte aber eine Böschung hinunter und überschlug sich.

Da die Anhängereinrichtung dem Unfall standhielt, wurde der Lastwagen auf der Fahrbahn gedreht und blieb quer auf dem Fahrstreifen stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Eine Spezialfirma musste mit zwei Bergungsfahrzeugen anrücken, um das Lkw-Gespann voneinander zu trennen und die Fahrbahn freizumachen. Der Sachschaden wird auf 15 000 bis 20 000 Euro geschätzt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019