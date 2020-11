Lichterketten angebracht

Hardheim.Eine ansprechende Einstimmung auf die nahende Advents- und Weihnachtszeit stellen die Lichterketten dar, die am Dienstagvormittag im Hardheimer Ortskern angebracht wurden. So ließ sich angesichts der zu erwartenden festlichen Stimmung an den Winterabenden sicher auch manche Verkehrsstauung an diesem Tag verschmerzen, denn: Die Bauhofmitarbeiter mussten in der Walldürner Straße und der Würzburger Straße sowie in Teilen der Wertheimer Straße den Verkehr regeln, um die Lichterketten in teils luftiger Höhe sicher aufhängen zu können. Bild: Adrian Brosch

