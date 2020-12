Leichtverletzte und 5000 Euro Schaden

Mosbach.Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, kam es am Freitagmorgen in Mosbach. Ein 19-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem VW in der Alten Neckarelzer Straße unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Anton-Gmeinder-Straße geriet das Fahrzeug ins Rutschen. Zeitgleich kam ihm eine 61-Jährige mit ihrem Opel beinahe mittig auf der Fahrbahn der Anton-Gmeinder-Straße entgegen. Zwar versuchte der junge Mann noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge aber nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen Verteilerkasten in am Fahrbahnrand abgewiesen. Die Opelfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

