Leichtes Minus verzeichnet

Neckar-Odenwald-Kreis.Das neue Ausbildungsjahr im baden-württembergischen Handwerk startet am 1. September. Rund 1366 neue Ausbildungsverträge wurden bis zum 31. August geschlossen, etwas weniger als vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt. Das berichtet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.

„Wir wünschen den neuen Auszubildenden viel Erfolg für ihren beruflichen Start und freuen uns, dass sie ihre Zukunft im Handwerk sehen. Damit wir aber noch mehr Jugendliche gewinnen können, ist für uns eine fundierte berufliche Orientierung mitentscheidend,“ so Claudia Orth, Geschäftsbereichsleiterin Berufsbildung der Handwerkskammer. Es werde nicht ohne Mindeststandards in Lesen, Schreiben und Rechnen gehen, um in der Berufsausbildung erfolgreich zu sein.

Das Kultusministerium sei gefragt, für eine gute Unterrichtsqualität und weniger Ausfall zu sorgen, sagt Claudia Orth. Dabei habe der Anteil der Ausbildungsanfänger mit höheren Schulabschlüssen zugenommen. 43,3 Prozent der Beginner brachten einen mittleren Schulabschluss mit (2018: 40 Prozent), 16,3 Prozent ein Abitur oder Fachabitur (2018: 15,2 Prozent).

„Die Karriere- und Verdienstchancen im Handwerk sind sehr gut. Schön, dass dies auch zunehmend Jugendliche mit Realschulabschluss oder Abitur entdecken.“ Schätzungsweise über 20 000 Betriebe landesweit und mehr als 1000 Betriebe im Kammergebiet suchen demnächst einen Nachfolger. „Wer möchte und Gas gibt, kann im Handwerk auch sein eigener Chef werden.“

409 Verträge mit Geflüchteten

409 Neuverträge wurden mit Personen aus den acht Asyl-Zugangsstaaten plus Gambia geschlossen, so die Kammer. Das sei ein Anteil von 29 Prozent. Insgesamt waren Ende August 409 Personen dieser Gruppe in Ausbildung. Damit hat sich der Bestand seit Jahresbeginn stark erhöht (plus 12,9 Prozent). „Das Handwerk engagiert sich weiter stark in der Ausbildung und Integration von Geflüchteten, das zeigen die Zahlen“, so Orth abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.09.2019