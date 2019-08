Leichtere Entscheidung für Pflegeheim befürchtet

Kinder, die für Ihre Eltern derzeit noch Unterhalt zahlen, werden dies in vielen Fällen nicht mehr tun, wenn das Angehörigen-Entlastungsgesetz – wie geplant – am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Vom Bundeskabinett wurde es bereits beschlossen, die Zustimmung des Bundesrats steht noch aus.

© dpa