Leichte Sommernachtsmusik

Zwingenberg.Ganz der kleinen Schwester der Oper, der Operette, ist in diesem Jahr die Gala bei den Schlossfestspielen Zwingenberg am Freitag, 26. Juli, gewidmet. Freuen dürfen sich die Freunde leichter, klassischer Sommernachtsunterhaltung auf ein wahres Walzerfeuerwerk, aufgeführt von der berühmten „Original Wiener Strauss Capelle“, die in jeder Saison die größten Konzerthallen weltweit füllt.

Der Aufritt des Orchesters ist Intendant Rainer Roos zu verdanken, der es im Hauptamt dirigiert und so das zweite Konzert auf dem Zwingenberger Schloss, statt in Athen, Moskau oder in Singapur, arrangieren konnte.

Auch die Solisten des Abends, die mehrfach ausgezeichnete Sopranistin Arminia Friebe und der erfahrene Tenor Thorsten Büttner, sind in Zwingenberg keine Unbekannten. Denn vielen sind sie noch als Max und Agathe aus dem legendären und anschließend verfilmten Zwingenberg-Freischütz im Jahr 2016 in Erinnerung. Beide sind europaweit gebuchte Künstler, die sich auf ihre Rückkehr freuen. Unterstützt werden Friebe und Büttner vom Festspielchor unter der Leitung von Chordirektor Karsten Huschke.

Allein schon aufgrund dieser Besetzung verspricht Intendant Roos ein für Operettenliebhaber unvergessliches Erlebnis. Und er verrät auch schon etwas über das Programm: „Genießen Sie sprühende Champagnerlaune im „Feuerstrom der Reben“ und freuen Sie sich auf „Wiener Blut“, gespielt auf Original-Instrumenten wie der Wiener Oboe.“ Entsprechend seien Klassiker wie „Die Fledermaus“ von Johann Strauss (Sohn) sowie weitere berühmte Walzer- und Polka-Kompositionen gesetzt. Karten für die Gala gibt es online via www.schlossfestspiele-zwingenberg.de und bei den Touristeninformationen der Region. Auf der Webseite der Festspiele gibt es zudem ausführliche Hintergrundinformationen, unter anderem zu den beiden Solisten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019