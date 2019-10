Lehrstellenbörse in Mosbach

Neckar-Odenwald-Kreis.Einen Samstag voller Chancen bietet die Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald-Kreis am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis bis 14 Uhr in der Pattberghalle Neckarelz. Veranstalter sind die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und die Handwerkskammer Mannheim (HWK) Rhein-Neckar-Odenwald in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis, dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis sowie der Stadt Mosbach.

Direkter Kontakt

Die Lehrstellenbörse bietet Ausbildungsplatzsuchenden wieder die Möglichkeit, direkt Kontakt zu mehr als 30 Unternehmen, Berufsschulen und Institutionen zu knüpfen und mit ihnen über einen freien Ausbildungsplatz zu sprechen.

Die bei der Börse ausstellenden Unternehmen, Institutionen und Handwerksbetriebe bieten zahlreiche freie Ausbildungsplätze für das Jahr 2020 sowie noch freie Plätze für das laufende Ausbildungsjahr an. Die Veranstaltung ist auch für Schülerinnen und Schüler interessant, die ein Bors/Bogy-Praktikum oder ein freiwilliges Schülerpraktikum suchen.

