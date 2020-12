Gaudiamus igitur – Lasst uns also fröhlich sein!“

Liebe Leserin, lieber Leser,

Text und Melodie jenes traditionellen Gesangs, der sich zum berühmtesten Studentenlied der Welt entwickelte, dürfte, gerade den Älteren unter Ihnen, noch gut bekannt sein.

Wie komme ich dazu, für einen adventlichen Impuls, in einer mehr freudlosen und beängstigenden Zeit, wie dieser Corona-Pandemie, eine solche Überschrift zu wählen?

Abgesagte Weihnachtsmärkte, die aktuellen Kontaktbeschränkungen sowie die nicht gerade rosig anmutenden Aussichten auf das Weihnachtsfest bewirken doch wohl eher das Gegenteil von jubilierender Freude.

Nun, manche unter Ihnen sind meinen Gedanken sicherlich schon auf die Spur gekommen. Der dritte Sonntag im Advent trägt den Namen „Gaudete – Freude“.

Hier mischt sich in die besinnliche Adventsstimmung, bereits die Vorfreude auf Weihnachten. Optisch erschließt es sich, in der liturgischen Farbe „altrosa“, in der sich das dunklere Violett der Vorbereitungszeit, mit dem strahlenden Weiß des Festtages verbindet! Eine Besonderheit, die nur zweimal im Kirchenjahr vorkommt, am 3. Advent und am 4. Fastensonntag.

„Gaudete“ meint dabei weniger die oberflächliche „Gaudi“, oder einen kurzweiligen Spaß, als eine innere, durchdringende Freude, die auch Durststrecken, wie die derzeitige, überdauert, weil sie sich als tragfähig erweist. Werfen wir dazu einen Blick auf die Bibelstellen dieses besonderen Adventssonntages: Da hören wir den Propheten Jesaja ausrufen: „Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir. Denn der HERR hat mich gesalbt; er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, (...). Meine Seele jubelt über meinen Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils...“ Die Anfangsworte der Lesung hat Jesus später auf sich selbst hin gedeutet. Er ist der Gesalbte Gottes, der „Messias“, mehr und anders als alle Propheten.

Deshalb sagt Johannes der Täufer im Evangelium von IHM: „Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt; ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen.“

Und dieser vorhergesagte „Immanuel“ – der „Gott mit uns“, erhält, der Weisung des Engels an Maria entsprechend, den Namen „Jeschua – Jesus“, der sich mit „Gott rettet“ übersetzen lässt.

Die Worte des Verkündigungsengels an die Hirten, im Weihnachtsevangelium, ergänzen das Gehörte zusätzlich: Fürchtet euch nicht! Siehe! Ich verkündige euch eine große Freude!“ In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen „freudvollen“ 3. Advent“ und ein mit dem Frieden der Weihnacht erfülltes Herz.

Reiner Roos, Diakon der Katholischen Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020